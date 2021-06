Dal caos Gattuso all'acquisto più caro della storia: la Fiorentina piazza il colpo Nico Gonzalez

vedi letture

Il primo colpo estivo della Fiorentina sarà Nicolas Gonzalez, ormai è tutto definito. Dopo la delusione per l'addio di mister Gattuso e nel bel mezzo della ricerca del nuovo allenatore, i dirigenti viola questo venerdì hanno piazzato l'acquisto più caro dell'intera storia gigliata. Allo Stoccarda, in cambio del cartellino dell'esterno offensivo classe '98, andranno non a caso ben 23 milioni di euro più 4 di bonus.

Una proposta economica inferiore a quella del Brighton, che non ha però convinto il crack argentino - attualmente impegnato in Copa América con l'Albiceleste - a cambiare idea sul proprio futuro. Nico Gonzalez aveva scelto già da giorni la Fiorentina e non è tornato sui suoi passi, dando il suo ultimo assenso prima dello scambio di documenti tra club. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro circa a stagione.