Dal mercato arriva Zirkzee, dal campo un'altra sconfitta senza gol segnati per il Parma

Non è una stagione facile quella che sta vivendo il Parma del neo-proprietario americano Krause, chiamato a mettere immediatamente una toppa ad un campionato che sta sfuggendo di mano, su più aspetti. In primis i risultati, anche se in fondo una sconfitta a Napoli è anche facilmente da mettere sul conto, se non fosse che i ducali stanno vivendo un momento tale per cui anche il singolo punto, un minimo passo in avanti, può rappresentare una possibile svolta. La dirigenza sta provando ad impattare anche con qualche volto nuovo, con il giovane talentino Zirkzee da poche ore approdato in Emilia: un attaccante alla corte di D'Aversa, che sta facendo i conti con il più evidente problema della sua squadra, la difficoltà nell'andare in gol. Dopo la brutta sconfitta interna con la Samp, neanche al Maradona i gialloblu sono riusciti a trovare la via della rete, confermando una difficoltà che li vede non a caso all'ultimo posto nella graduatoria dei gol segnati. E al penultimo della classifica.