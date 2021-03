Diritti tv e caso tamponi per la Lazio. Venerdì movimentato in Serie A

Dopo l'assegnazione dei diritti all'estero per questa mattina è prevista l'assemblea di Lega per capire se sarà DAZN a spuntarla su SKY. Ieri la piattaforma online ha denunciato il rischio di non esserci integrità nella gara, ma mancano ancora due voti. Intanto il presidente del Torino, Cairo, ha spiegato il perché della virata su DAZN.

L'accordo sembra comunque essere vicino. A DAZN, da tempo in vantaggio: il fronte contrario all’emittente online sarebbe infatti pronto a dare il suo sì. A patto che contestualmente si dica sì anche a Sky, accettando l’offerta (da 70 milioni) del satellitare per le 3 partite in co-esclusiva. In questo modo, secondo le squadre che finora hanno fatto opposizione a DAZN, si terrebbe in sella un broadcaster con cui è in piedi un lungo sodalizio da anni. E che soprattutto potrebbe rappresentare un importante elemento di concorrenza in vista del triennio successivo, quando, senza fondi e senza canale, le squadre contrarie temono di ritrovarsi con il solo DAZN a dettare le condizioni. Sarà una notte di lunghe trattative, scrive il portale online del quotidiano Repubblica: nell’ultima votazione, le squadre favorevoli erano salite a 11, grazie alla virata del Torino. Mancano tre voti per arrivare al quorum: tutto dipenderà da Bologna e Roma, che spostandosi sarebbero seguite verosimilmente da Benevento e anche Cagliari. All’opposizione rimarrebbero così solo le genovesi, il Sassuolo e il Crotone.

Infine sarà importante anche la giornata per la Lazio sul caso tamponi. La difesa di Lotito è spiegare come il protocollo anti-Covid non sia ancora stato approvato dal Coni.