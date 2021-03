Diritti tv, Dazn denuncia: "A rischio integrità della gara"

Fonti vicine a emittente: auspicabile che la Lega provveda

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il tentativo di Sky "laddove non gestito rapidamente e fermamente" rischia di "minare irreparabilmente l'integrità della gara per i diritti tv, danneggiando la Lega Serie A e le relative società sportive". Lo spiegano all'ANSA fonti vicine a Dazn, dopo la lettera di ieri con cui la pay-tv di Comcast ha garantito ai club l'investimento anche oltre il 29 marzo, data in cui scadranno le offerte per i diritti tv del campionato. "Un simile tentativo avrebbe l'effetto di alterare e distorcere il processo", proseguono le fonti vicine a Dazn, aggiungendo che l'emittente si riserva "di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti". (ANSA).