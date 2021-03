Diritti TV, Cairo spiega la virata su DAZN: "Tre motivi. Serviva una posizione netta"

Nuovo nulla di fatto nell’ultima assemblea di Lega Serie A sui diritti TV, svoltasi ieri e nella quale i club non hanno raggiunto i voti necessari per dare il via libera a DAZN, in grande vantaggio su Sky. Nonostante lo spostamento del Torino, spiegato dal patron Urbano Cairo al Corriere della Sera: “l mio appoggio a Dazn poggia su tre motivi. Sono state presentate tutte le garanzie tecnologiche necessarie sulla copertura del territorio; la proposta è più vantaggiosa economicamente rispetto a quella avanzata da Sky; un terzo motivo è quello dei tempi: con l’approssimarsi della scadenza delle offerte, mi sembrava corretto assumere una posizione netta”.