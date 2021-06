Dopo le convocazioni ufficiali è tempo di foto di rito: l'Italia si avvicina a Euro 2020

Dopo aver consegnato poco oltre la mezzanotte la lista dei 26 convocati definitivi dell'Italia per Euro 2020, il ct Roberto Mancini osserva il procedere dei lavori in quel di Coverciano. Quest'oggi la nazionale azzurra ha avuto inoltre modo di posare per lo scatto ufficiale che accompagnerà la spedizione in procinto di cominciare.

Intanto destano ancora preoccupazioni le condizioni di Marco Verratti, che continua ad allenarsi tra palestra e piscina. Il centrocampista è fermo dallo scorso 10 maggio e ancora non ha recuperato, a poco più di una settimana dall'inizio dell'Europeo. A parte anche Lorenzo Pellegrini, mentre Stefano Sensi ha svolto oggi il suo secondo allenamento in gruppo.

Credits Getty Images for Figc