Eriksen si ferma, Vidal si opera. L'Inter punta lo scudetto e Suning tratta con Fortress

La stagione dell’Inter va avanti tra campo e società. Sogno scudetto e novità sul futuro. Da un lato, Christian Eriksen e Arturo Vidal: il primo è un gioiello ritrovato ma si ferma. Tornerà presto. Più lontano il rientro del cileno, che si è operato e ai tifosi ha mandato un messaggio chiaro: “Tornerò più forte che mai”. Il tavolo caldo, per i nerazzurri, è però un altro. La trattativa con BC Partners è in stallo, così avanza la candidatura di Fortress, gigante degli investimenti che mette sul piatto 250 milioni di euro in due tranche per finanziare la società meneghina ed entrare in società con Suning. L’operazione, assicurano gli ambienti finanziari, può chiudersi entro fine mese. Dalla Cina, invece, arrivano le notizie e le denunce dei membri dello staff del Jiangsu. Non interessa direttamente l’Inter, ma dà il quadro di una situazione non facile e in divenire.