Inter, stallo con BC Partners: accelerata tra Suning e Fortress. Si può chiudere entro fine mese

Fortress fa sul serio per l’Inter. Approfittando dello stallo nella trattativa con BC Partners, il gigante americano degli investimenti accelera per trovare un accordo con gli Zhang. Sul piatto, un offerta di finanziamento per 250 milioni di euro, divisi in due tranche (150 subito e 100 in un secondo momento), grazie quale Fortress diventerebbe azionista al fianco da Suning. La trattativa, riferisce Il Sole 24 Ore, potrebbe chiudersi entro fine mese, anche se Suning non ha chiuso i discorsi con Bain e PIF, altri fondi interessati al club nerazzurro.