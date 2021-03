Lo Jiangsu non paga gli stipendi? I membri dello staff citano in giudizio il club di Suning

I membri dello staff del Jiangsu FC hanno deciso di fare causa al club di proprietà del gruppo Suning per il mancato accordo sul pagamento degli stipendi arretrati. Uno studio legale di Nanchino è stato incaricato di citare in giudizio la società che il 28 febbraio scorso aveva annunciato l'interruzione delle attività, riporta Titan Sport Plus che ha sottolinea anche come l'iniziativa non riguardi né i calciatori né i tecnici della squadra campione di Cina in carica.