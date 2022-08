Finalmente De Ketelaere: in mattinata le visite mediche, nel pomeriggio la firma

Il nuovo acquisto rossonero Charles De Ketelaere è atterrato pochi minuti fa in Italia e lo ha fatto per sposare l'offerta del Milan: coronato il lunghissimo inseguimento di Maldini e Massara per il rinforzo pesante di cui ha bisogno la squadra di Stefano Pioli, che ha preferito concentrare i propri sforzi sulla trequarti e prendere il fantasista belga dal Brugge, con un investimento di 32 milioni più 3 di bonus. Dopo una trattativa interminabile, finalmente De Ketelaere è sbarcato e nella tarda mattinata si sottoporrà alle visite mediche del caso, per poi dirigersi a Casa Milan, dove firmerà il suo contratto coi rossoneri. Di seguito le prime immagini 'italiane' del grande colpo dei campioni d'Italia: