Fiorentina, tormentone Italiano chiuso con la hit di Cotugno. Lo Spezia non l'ha presa benissimo

Lasciatemi cantare… È Toto Cotugno, di fatto, ad annunciare il nuovo allenatore della Fiorentina. Salutato in via definitiva Gattuso, i viola chiudono un vero e proprio tormentone estivo con una hit del passato e della storia della musica. Italiana, a costo di risultare ripetitivi, dato che sulla panchina dell’Artemio Franchi siederà Vincenzo Italiano. Contratto fino al 2023 con opzione per un ulteriore anno, per il tecnico che portato in A lo Spezia e poi ha conquistato una ancora più storica salvezza con i liguri. A Firenze, Italiano viaggerà con il suo staff al seguito, dopo che anche i collaboratori hanno risolto il contratto con il club della famiglia Platek. Che non l’ha presa benissimo: “Noi crediamo nelle strette di mano. Crediamo nei contratti firmati. Crediamo nelle parole dette. Crediamo nella lealtà”. Recita così un durissimo comunicato, nel quale Italiano non è mai nominato. Chissà con chi ce l’avranno avuta.