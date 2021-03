Fonseca e un finale che sembra scritto. Ma in casa Roma non ci sono summit 'decisivi'

vedi letture

Nessun vertice d’urgenza o confronto a Trigoria, ma un’analisi, come quotidianamente accade, tra Pinto e Friedkin sul momento che sta vivendo la Roma. L'oggetto del discutere è chiaramente il presente e il futuro di Paulo Fonseca ma il tecnico non era presente al Centro Sportivo: lo sarà domani e sarà giorno buono per analizzare il ko e confrontarsi con giocatori e società. Però non c'è un rischio imminente per la sua posizione: Tiago Pinto, che oggi era a Trigoria con i Friedkin, ha stretto un ottimo rapporto con Fonseca e anche oggi ha sentito telefonicamente l’allenatore. I nomi che circolano per un’eventuale sostituzione sono i soliti: Allegri, Sarri e Nagelsmann, ma il casting è appena cominciato e non è ancora entrato nel vivo.