Fra rinnovo e mercato. Simone Inzaghi e un messaggio di positività alla vigilia del Genoa

vedi letture

La Lazio si prepara alla delicata sfida col Genoa, ma al contempo sorride per le buone sensazioni in merito al rinnovo del contratto del tecnico Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi c'è stata un contatto telefonico fra l'allenatore e il presidente Lotito, ieri in conferenza stampa lo stesso Inzaghi ha detto la sua: "Con il presidente ci siamo sentiti, non c'è nessun problema fra di noi. Per quanto riguarda il rinnovo, troveremo un accordo senza nessun problema", ha confessato.

L'incontro con la stampa è stato però un momento anche per soffermarsi sul mercato e sui nomi che circolano, in entrata e in uscita. Su tutti quello di Felipe Caicedo, al centro di numerose voci negli ultimi giorni: "E' uno di quelli con cui ho rapporto migliore", ha sottolineato il tecnico mettendo da parte (per il momento) i rumors. Per quanto riguarda gli ingressi, Inzaghi ha detto di voler prima capire meglio la situazione di capitan Lulic e solo dopo, nel caso, pensare ad un nuovo innesto nel ruolo.