Fra spinta estera e ruolo azzurro. Intanto Gigi Buffon pensa a vincere l'ennesimo trofeo

vedi letture

Quella iniziata ieri sarà l’ultima settimana di Gigi Buffon con la Juventus. L’addio annunciato negli scorsi giorni si consumerà dopo l’ultima di campionato col Bologna, nel mezzo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di questa sera che lo vedrà assoluto protagonista sul campo. Con la Dea sarà titolare, mentre l’ultima in senso assoluto da giocatore della Juventus potrebbe vederla dalla panchina. Già, ma poi cosa farà Gigi Buffon? Non ha ancora deciso, il portiere (ancora per poco) bianconero. Fosse per la compagna Ilaria D’Amico la strada da percorrere sarebbe quella estera, ma il diretto interessato non ha ancora sciolto le riserve. “Se trovo un progetto che mi entusiasma, perché no?”, aveva fatto capire nei giorni scorsi. In Italia o all’estero, s’intende. Se invece questo progetto non dovesse arrivare, ecco che si aprirebbero altri e diversi sentieri. Uno di questi potrebbe portare dritto in Nazionale, dove Buffon potrebbe prendere il posto di Lele Oriali come team manager dell’Italia. Discorsi prematuri, però. Prima c’è una finale di Coppa Italia da giocare. Poi una Champions, difficile, da conquistare. Solo a quel punto, a bocce ferme, si capirà qualcosa di più…