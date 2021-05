Futuro Buffon, parla Ilaria D'Amico: "Voterei estero, ma capisco il fascino della Serie A"

Ospite di Un giorno da pecora sulle frequenze di Radio1, Ilaria D’Amico ha commentato il futuro del suo compagno Gianluigi Buffon, che a fine stagione dirà addio alla Juventus. E sembra dare indizi sul fatto che possa rimanere in Italia e nello specifico nel massimo campionato: “Non pongo mai veti, diciamo che se dovessi votare io sceglierei estero. Poi Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia, ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore”.