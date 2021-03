Futuro in discussione in casa Lazio: Lotito deluso e il rinnovo di Inzaghi diventa rebus

vedi letture

Lo stop contro la Juventus rimette in discussione il futuro della Lazio. I risultati altalenanti dei biancocelesti hanno indispettito patron Claudio Lotito, che ha chiesto alla squadra una reazione, a partire dalla prossima contro il Crotone. La delusione del presidente porterà a un netto restyling in diverse zone del campo, con i vari Hoedt, Musacchio, Pereira tutti molto lontani al momento dalla conferma. Ma non partecipare alla Champions, o addirittura all’Europa League (a oggi comunque clamoroso e improbabile, classifica alla mano) metterebbe in discussione anche il futuro di diversi big nella Capitale. E sul tavolo c’è sempre il rinnovo di Simone Inzaghi: sembrava già deciso, praticamente fatto, a oggi è invece diventato un vero e proprio rebus. Prima c’è da trovare continuità, poi se ne tornerà a parlare.