Gasperini cambia modulo e sorride: l'Atalanta batte il Verona ed è sempre più in zona Champions

L'Atalanta vince e convince dopo l'eliminazione dalla Champions superando con un rotondo 2-0 il Verona di Juric. Gasperini è più protagonista di quanto già non lo sia solitamente con un cambio di modulo, dettato anche dalle assenze, che ha visto i nerazzurri schierarsi con la difesa a quattro e non con la classica difesa a tre interpreti. Un cambio di modulo che premia l'allenatore dei bergamaschi, capaci dopo un po' di lotta iniziale di entrare in moto come un diesel e di vincere senza mai mettere a rischio il risultato. Tra i migliori sicuramente c'è Zapata, capace di superare per fisico e ingegno il giovane Lovato che comunque ha provato a reggere il colpo tra tanti insufficienti come Lasagna e Barak. Gasperini a fine partita ha parlato della lotta Champions che ha definito come una "gara ad eliminazione" mentre Djimsiti ha avallato la decisione del tecnico di cambiare modulo spiegando che anche col 4-2-3-1 tutti si sono trovati comunque bene. Anche Zapata, di fatto match winner, alla fine del match ha dichiarato: "Posso migliorare ancora. Cambiando modulo siamo comunque gli stessi calciatori".