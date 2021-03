Le pagelle dell'Hellas - Tameze corre per due, Lasagna non la vede mai. Male Barak

HELLAS VERONA-ATALANTA 0-2

Marcatori: 33' Malinovskyi, 42' Zapata

Silvestri 6 - Finisce la partita con due gol sul groppone, ha poco da fare sia sul penalty che sul destro ravvicinato di Zapata. Salvato dal palo sempre sul colombiano e dalla traversa sul mancino di Ilicic.

Dawidowicz 5 - Paga spesso l'irruenza nell'intervento, si prende subito un giallo che condiziona la sua partita. Troppo ruvido anche in marcatura, non dà sicurezza al resto del reparto.

Lovato 5,5 - Juric sceglie lui come marcatore contro Duvan Zapata, tanta la differenza dal punto di vista fisico ma in alcune occasioni ha anche la meglio. Nell'azione del gol non riesce però a mettere un freno all'attaccante colombiano.

Ceccherini 5,5 - Prova ad usare il fisico per frenare gli avanti dell'Atalanta. Viene richiamato in panchina nella ripresa per evitare il secondo giallo. Qualche difficoltà specie contro Zapata. (Dal 46' Udogie 6 - Entra bene in partita, rischia poco l'Hellas dal suo versante).

Faraoni 6 - Gioca la sua onesta partita lungo la corsia di destra, dalla sua parte anche un Djimsiti che non spinge praticamente mai. Prova ad accompagnare l'azione di un Hellas abbastanza sotto tono.

Tameze 6,5 - Corre tanto, quasi per due visto che il compagno di reparto non fa altrettanto. Riesce a limitare Pessina, funziona la marcatura ad hoc studiata da Juric. Una delle poche luci della partita.

Miguel Veloso 5 - Non una grande prestazione per il metronomo portoghese, una partita complicata vista la pressione dell'Atalanta. Qualche lancio che spesso però non arriva a destinazione. (Dal 46' Sturaro 5,5 - Il suo ingresso non serve di certo a far cambiare passo all'Hellas).

Dimarco 5 - E' stato sempre un punto di forza per l'Hellas, stavolta però l'ex Inter non spinge praticamente mai a sinistra e provoca il calcio di rigore del vantaggio dell'Atalanta. Salta in maniera scomposta, inevitabile la concessione del penalty. (Dal 46' Lazovic 6 - Durante tutto il corso della sfida, è suo l'unico tiro in porta dell'Hellas).

Barak 5 - L'uomo in meno oggi per Juric, l'Hellas fatica a rendersi pericolosa in zona offensiva e l'ex Udinese imbocca una partita storta. Perde il duello con Palomino e non si prende mai la scena. (Dal 80' Ilic sv).

Zaccagni 6 - Qualche giocata degna di nota tra le linee, prova a dialogare con Lasagna ma tutto diventa più complicato senza grandi spazi a disposizione. Almeno ci mette l'intenzione.

Lasagna 5 - Un solo gol segnato nella sua nuova avventura a Verona, non un grande momento per l'attaccante di Juric che stavolta non la vede proprio. Finisce ben presto nella morsa di Romero e Palomino, mai pericoloso. (Dal 62' Favilli 6 - Riceve un solo pallone giocabile e manda praticamente in porta Lazovic).

Ivan Juric (In panchina Matteo Paro) 5 - Ci si aspettava sicuramente di più dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Sassuolo, la risposta almeno sul campo non si vede con l'Atalanta. Impatto troppo difensivo, una squadra che ha pensato soltanto a non subire senza mai rendersi pericolosa dalle parti di Gollini. Nemmeno i cambi hanno cambiato l'atteggiamento nel corso della ripresa ed il risultato poteva essere più largo per gli ospiti.