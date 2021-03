Atalanta, Gasperini: "Non era facile vincere a Verona, abbiamo dato un segnale a tutti"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo del Verona: "È stata una bella prestazione, il Verona ha messo in difficoltà tutti e noi siamo riusciti a disinnescare i gialloblù. Sono contento, vincere qui vuol dire dare un segnale a tutti e restare nelle parti alte della classifica".

La difesa a quattro?

"Lo abbiamo fatto spesso a gara in corso, non era una novità per noi. È un modo per inserire energie nuove, sono contento della partita di Miranchuk. Abbiamo bisogno di tutti in questo rush finale"

I giocatori in nazionale?

"Ovviamente non sono contento, in tanti torneranno solo giovedì e noi giochiamo sabato. Ma è così per tutti".

Cosa manca alle italiane per essere competitive in Europa?

"È un discorso lungo e difficile. Dobbiamo prendere atto che all'estero facciamo fatica. Ci sono squadre preparate sul piano atletico e tecnico. La tattiva per noi è una componente che ci tiene in piedi, dobbiamo crescere in tutti gli altri aspetti. Anche nei criteri di valutazione dei giocatori. Ci sono alcune caratteristiche che nel calcio italiano fai fatica a trovare, come gli esterni veloci a tutta fascia. Nel nostro campionato non sono tantissimi".