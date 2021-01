Il futuro di Eriksen è tutto da scrivere. Intanto l'agente ricorre contro l'Inter

Il futuro di Christian Eriksen resta un territorio inesplorato, un capitolo ancora da scrivere. Il fantasista danese dell’Inter ha registrato nei giorni scorsi il ritorno di fiamma del Tottenham, guarda al mese di gennaio per capire se rimarrà in nerazzurro o porterà il suo talento altrove. Intanto, fuori dal campo, è il suo agente, Martin Schoots, a far discutere: il CONI ha infatti reso noto di aver ricevuto dal procuratore un’istanza di arbitrato depositata presso il Collegio di Garanzia dello Sport, relativa al trasferimento dagli Spurs. Secondo più fonti, Schoots lamenta il mancato pagamento, in tutto o in parte, di sei milioni di euro: una causa non urgente, e infatti il lodo è atteso tra qualche settimana. Dall’Inter, viceversa, arriva tranquillità sulla questione: in casa nerazzurra l'istanza non preoccupa, è derubricata al massimo al capitolo dei ritardi storicamente considerati normali nei rapporti tra club e agenti, tanto più in un periodo delicato per tutti come quello di una pandemia. Di certo, certifica che i rapporti tra le parti non sono i migliori, sicuramente diversi da quelli di un anno fa.