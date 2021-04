Il futuro di Gattuso è un po' più viola. Quello della Fiorentina un po' più giovane, Vlahovic permettendo

Si tinge di viola il futuro di Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli, in rottura con De Laurentiis nonostante la squadra sia in corsa per il quarto posto, è il grande favorito per sedere sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Nuovi contatti tra il presidente Commisso, che lo stima da tempi non sospetti, e l’entourage di Ringhio a inizio settimana. Sul piatto, anche il futuro dei gigliati nel suo complesso: con Gattuso si riparte dalla meglio gioventù di casa a Firenze, con un processo di svecchiamento che può coinvolgere anche nomi eccellenti (per esempio Ribery e Callejon). I punti fermi? Rinnovo permettendo, Dusan Vlahovic, se si potrà. Il centravanti classe 2000, incoronato anche da un bomber come Pruzzo, è il nome nel quale la Fiorentina crede a occhi chiusi e di cui Commisso non si priverebbe mai. C’è la fila, però.