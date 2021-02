Il gong del mercato... del Torino: Mandragora è il tassello che mancava a centrocampo

vedi letture

Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista arriva dalla Juventus dopo aver interrotto il prestito all'Udinese, operazione che si chiude con la formula del prestito con obbligo di riscatto nelle ultime ore del mercato invernale di Serie A. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver tesserato dalla Juventus Football Club - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo per l'acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il calciatore Rolando Mandragora", si legge sul sito ufficiale dei granata.

LE PRIME PAROLE DI MANDRAGORA - Il centrocampista ha parlato al canale ufficiale del club subito dopo l'ufficialità del suo approdo in granata: "Non è stata scelta difficile: il Toro ha storia e ambizione. Arrivo qui con voglia ed entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho giocato con Izzo, Rincon e conosco Sirigu, Rincon, Baselli, Zaza e Belotti. Non vedo l’ora di iniziare. Mi sento bene, l'infortunio è alle spalle. Ora spero di trovare subito l'alchimia e mettere in mostra le mie qualità. Scelgo il 38 perché il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre. Saluto tutti i tifosi, spero di rivedervi presto allo stadio e che passi questo periodo. Sempre Forza Toro".