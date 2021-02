Il gong del mercato... dell'Atalanta: Kovalenko c'è, anticipato l'arrivo dallo Shakhtar

Un solo colpo ma molto interessante per l'Atalanta nel giorno che chiude il mercato invernale 2021: Viktor Kovalenko. Il centrocampista era in scadenza con lo Shakhtar Donetsk ed ha firmato con il club bergamasco, ecco il comunicato del club nerazzurro: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk. Nato a Kherson il 14 febbraio 1996, è un centrocampista che, nonostante la giovane età, vanta già una grande esperienza internazionale sia a livello di Club che di Nazionale. Sempre nel giro delle selezioni giovanili fin dall’U16, ha esordito in Nazionale maggiore ancora giovanissimo nel marzo 2016 e da allora ha collezionato 30 presenze, comprese le tre all’Europeo del 2016".

LE PRIME PAROLE - "Il calcio è la mia vita, un mio grande sogno che sta diventando realtà e ci tengo molto. Non so cosa farei se non ci fosse il calcio, è una domanda difficile. Bergamo è una città molto bella e tranquilla, mi piace molto qua. Sono arrivato in anticipo, non vedevo l’ora e volevo davvero venire qua e sono contento che sia successo. Penso che sia un’esperienza nuova per me compiere gli anni proprio qua e ne sono felice", ha detto al sito ufficiale del club.