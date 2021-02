Il Milan gioca ma perde, Ibra delude e si ferma: il Diavolo esce con le ossa rotte dal derby

Peggio di così, era difficile da immaginare. Il Milan ha lottato, è stato in partita, ne è uscito travolto dalla maggiore qualità dell’Inter. I rossoneri perdono il derby e lo fanno anche male: a San Siro finisce 3-0 per i rivali cittadini. La squadra, assicura Stefano Pioli nel post partita, ha pagato il pessimo primo tempo e anche l’ottima prestazione di Handanovic. Tra i peggiori in campo, Romagnoli e Ibrahimovic, quest’ultimo peraltro uscito anzitempo per un crampo al polpaccio. Zlatan che saluta mentre i compagni affondando è l’immagine finale di una domenica dalla quale il Diavolo esce con le ossa rotte e le ambizioni spuntate. Ora il Milan è a -4 dall’Inter e si chiede quali siano le proprie ambizioni per il resto della stagione.