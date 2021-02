Il Napoli batte la Juve, Gattuso salva la panchina: "Il gruppo è con me, sticazzi delle critiche"

vedi letture

Il Napoli è tornato alla vittoria e l'ha fatto in una delle serate più delicate della stagione. Grazie a un rigore trasformato da Lorenzo Insigne poco dopo la mezz'ora e a un'eccellente prestazione di Meret, la squadra di Gattuso ha battuto 1-0 la Juventus. "Abbiamo sofferto tanto e stasera s'è visto un grande spirito di squadra. Sicuramente la Juventus avrebbe meritato qualcosa in più ma è una grande vittoria, ci voleva per il morale. Sicuramente ora dobbiamo recuperare gente, siamo corti", ha detto Gattuso che poi sulle tante critiche ricevute in questo periodo ha risposto così: "A me l'unica cosa che non piace è quando mi si attacca e si parla a livello personale, stop. Poi se pensano che sono scarso o non sono idoneo, sticazzi. Sono grande e vaccinato. Ma sulle bugie e sulle robe sono disposto a fare di tutto".