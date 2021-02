Le pagelle del Napoli - Meret eroico, Lozano stoico. Rrahmani, Maksimovic e Insigne si riscattano

vedi letture

Meret 8 - Su questa vittoria c'è anche e soprattutto la sua firma. Prende tutto, arriva su ogni conclusione e nel secondo tempo è decisivo con almeno tre parate ad altissimo coefficiente di difficoltà. Non doveva giocare, per la sesta volta c'era Ospina tra i titolari, ma l'infortunio di quest'ultimo fanno del classe '97 l'eroe di giornata.

Di Lorenzo 6 - Chiesa è un osso duro, ma prova a stargli sempre dietro. Più facile la vita con Bernardeschi. E anche in una gara così non fa mancare la spinta in avanti.

Rrahmani 7,5 - Fino a poco fa non s'era mai visto in campo, poi le assenze l'hanno catapultato tra i titolari. Dopo le brutte prove con Verona e Atalanta si riscatta, da gran difensore: chiude ogni buco, è più lesto negli interventi e si trova sempre al posto giusto. Dopo Meret è lui il migliore in campo.

Maksimovic 7 - Come il compagno di reparto era stato fortemente criticato dopo l'Atalanta. Critiche che evidentemente sono valse come una sveglia. Va sempre bene in anticipo e contiene alla grande sia Morata che Ronaldo quando capitano nella sua zona.

Mario Rui 6,5 - Aggredisce sempre il suo diretto rivale, mordendo le caviglie dal primo all'ultimo minuto.

Zielinski 5,5 - Gioca nell'insolita veste di centrocampista basso nel 4-2-3-1 di Gattuso. Non l'ha mai fatto in stagione e si vede. Nella ripresa sparisce dal campo. Dal 65' Fabian 6 - Torna in campo dopo il Covid-19 e dimostra di stare già bene. Ha la lucidità giusta per gestire i possessi in un momento difficile della partita, quello finale.

Bakayoko 5,5 - Nelle ultime settimane sembra tornato quello dei primi mesi al Milan. Troppi errori, specie nei passaggi. Ma la sua fisicità davanti la difesa serve contro questa Juve.

Politano 6,5 - Ha una buona occasione in apertura di partita, poi la sua è una partita di sacrificio soprattutto. In avanti Danilo lo contiene bene, ma il suo supporto a Di Lorenzo in difesa è molto importante. Dal 65' Elmas 5,5 - Non entra bene, sbaglia qualche giocata di troppo.

Insigne 7 - Dopo tre rigori sbagliati contro la Juventus, ha la personalità di prendersi di nuovo il pallone e presentarsi dal dischetto. Stavolta l'esecuzione è perfetta, così come l'atteggiamento mostrato in campo: da vero capitano. Dall'88' Lobotka s.v.

Lozano 7 - Gioca a sinistra, come ai tempi del PSV, ma il risultato non cambia. Come sempre tra i migliori, corre per novanta minuti, spacca la difesa della Juventus e alla fine resta in campo con una gamba sola. Stoico.

Osimhen 6 - Non è al meglio dal punto di vista fisico, ma si sacrifica per tutta la partita, facendo ciò che gli chiede Gattuso: allungare la squadra e dar fastidio ai centrali. Gli manca ancora qualcosa in zona gol. Dal 75' Petagna s.v.

Allenatore: Gennaro Gattuso 7 - Si gioca una delle gare più importanti dell'annata con quattro attaccanti, senza timori reverenziali, con un approccio lontano anniluce da quello visto in Supercoppa. Il doppio esterno sinistro Insigne-Lozano paga, da quel lato nel primo tempo la Juve va sempre in difficoltà. E finalmente nel Napoli si vede il carattere del suo allenatore: denti stretti e tutti uniti. Tutti con Rino, soprattutto: la sua più grossa vittoria.