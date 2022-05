In casa Juventus cresce l'attesa per il nuovo incontro con l'entourage di Paul Pogba

vedi letture

"Non torna, ha paura di perdere con me a basket". La giornata della Juventus e dell'attesa per capire qualcosa in più sul possibile nuovo futuro bianconero di Paul Pogba si è aperta con questa battuta pronunciata da Massimiliano Allegri, con l'ovvio riferimento alle sfide cestistiche col Polpo degli anni passati. Battute a parte, però, quello di Pogba alla Juventus resta un tema particolarmente caldo negli uffici della Continassa.

A ore potrebbe andare in scena un nuovo, decisivo, incontro

Il summit in questione è quello con Rafaela Pimenta, avvocato che ha preso in mano la gestione degli affari dell'agenzia di Mino Raiola. Dopo il faccia a faccia dei giorni scorsi, nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di oggi, andrà in scena un nuovo incontro nel quale si cercherà di fare ulteriori passi in avanti. Sul francese resta forte l'offerta del PSG, ma la Juventus ha fiducia e spera di riuscire a dare l'accelerata decisiva già nelle prossime ore.