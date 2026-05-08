Inchiesta arbitri, il pm sentirà Schenone. Lo "sgradito" Doveri il più designato con l'Inter

Proseguono le audizioni del pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta per il presunto concorso in frode sportiva che vede indagato Gianluca Rocchi, ex designatore di Serie A e B, autosospeso dalla Can. Nelle prossime ore, comparirà, come persona informata sui fatti, Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter. Oltre a lui saranno sentiti, sempre nella stessa veste, anche Antonio Zappi, presidente decaduto dell'Aia, e Dino Tommasi, subentrato come designatore a Rocchi.

A lui, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto riferimento Rocchi in un’intercettazione del 2 aprile 2025 con Andrea Gervasoni, suo vice (anche lui autosospeso dalla Can), ma chiamandolo solo per nome. L’obiettivo del pm è capire i rapporti tra i club e gli arbitri, come pure se eventuali designazioni (Rocchi è indagato per quelle di Bologna-Inter e Milan-Inter della scorsa stagione) fossero legate a pressioni delle società. Schenone, è bene precisarlo, non è indagato, come non lo sono Riccardo Pinzani (che ricopre lo stesso ruolo alla Lazio ma l’anno scorso era referente FIGC per i rapporti tra la CAN e i club) e Andrea Butti, head of competition della Serie A, entrambi ascoltati nella giornata di mercoledì.

Tra le varie stranezze dell’inchiesta, c’è da evidenziare come Daniele Doveri, che per i pm sarebbe stato “sgradito” all’Inter, sia il direttore di gara che, prendendo in considerazione le ultime due stagioni, abbia arbitrato di più i nerazzurri, con ben 9 partite da arbitro di campo, tra cui i big match con Napoli e Milan in questo campionato.