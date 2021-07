Inghilterra, Southgate sfida l'Italia: "Siamo pronti, Wembley ci dà tanta energia"

Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha presentato in conferenza stampa la finalissima di Euro 2020 che i Tre Leoni giocheranno domani contro l'Italia di Roberto Mancini: "Siamo pronti, siamo tatticamente preparati. Sono abituati a giocare queste gare e siamo pronti per la partita. Vogliamo fare qualcosa di importante, qualcosa di unico. Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato ma ora conta il presente. Football is Coming Home? Non l'ho voluto sentire per 15 anni perché mi faceva male. Però è humor inglese, niente di offensivo o di arrogante. Devi conoscere l'inglese e la nostra storia per apprezzarlo. C'è una grande atmosfera al nuovo Wembley, è dove abbiamo iniziato tutti qualche anno fa: dà un'energia incredibile, ai ragazzi, ci aiuta molto".

Sull'Italia: "Quando alleni una squadra guardi tutto e devi decidere le informazioni più importanti per i tuoi e sugli altri. Devi adattarti ai tuoi punti di forza e puntare sulle loro debolezze. L'Italia ha un tecnico d'esperienza, giocatori di qualità e un record pazzesco. Lo sappiamo ma i nostri ragazzi hanno già giocato contro Kroos, Modric e non solo e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Abbiamo il nostro gioco, i nostri punti di forza: è il bello del calcio, ogni Nazionale ha i suoi punti di forza".

Chiosa sul centrocampo: "Ci sono benefit ad avere esperienza a questi livelli, altri ad essere giovani e 'nuovi'. Declan e Kalvin si sono adattati bene alla sfida, hanno giocato contro grandi centrocampisti in questo Europeo e crediamo al 100% in loro. Ecco perché li abbiamo convocati".