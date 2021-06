Insigne-Napoli, obiettivo rinnovo. Dopo Euro 2020 nuovi contatti per dare la svolta alla trattativa

Il Napoli vuole blindare capitan Lorenzo Insigne. A ribadirlo in queste ore è stato il Corriere dello Sport, secondo il quale sarebbe proprio questa la volontà del club del presidente De Laurentiis dopo le tante voci sul possibile addio a fine stagione. La questione, come dichiarato dallo stesso giocatore in Nazionale, sarà affrontata dalle parti soltanto dopo l'Europeo, quando bisognerà avvicinare offerta e contro-proposta. Il Napoli, in ogni caso, farà di tutto per non perderlo a zero o parcheggiare sei mesi un giocatore del genere nel pieno della sua maturità.

Intanto, sempre a detta del quotidiano, Insigne e mister Spalletti avrebbero già parlato al telefono. Il talento partenopeo e il Napoli, così come il nuovo allenatore, sono uniti dalla volontà di proseguire insieme, seppur da un lato senza decurtazioni dell'ingaggio e dall'altro senza cedere diritti d'immagine.