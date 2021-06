Inzaghi-Inter, manca solo l'annuncio: atteso per oggi. E Lukaku tranquillizza tutti: "Resterò"

Il giorno dell'annuncio di Simone Inzaghi sembra essere finalmente arrivato. Dopo l'accordo tra il tecnico e Lotito per l'addio dell'allenatore, quella di oggi dovrebbe davvero essere la giornata giusta per l'ufficialità. Non ci sono ormai più dubbi e a confermare il tutto è stato anche Romelu Lukaku, che ha anche annunciato la sua permanenza all'Inter: "Sì, resterò all'Inter. Ho già parlato con colui che sarà il nostro prossimo allenatore (Simone Inzaghi ndr). Forse non dovrei ancora dirlo, ma è stata una conversazione molto positiva".

Manca dunque solo l'ufficialità per l'inizio dell'era Inzaghi in nerazzurro, atteso, come detto, per la giornata di oggi.