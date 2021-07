Italia, il day after è il più dolce. Rientro a Coverciano tra le recriminazioni spagnole: ora l’Inghilterra

Que fantastica esta fiesta. Il giorno dopo, è anche più dolce. L’Italia, nella giornata appena conclusa, si risveglia tra i “porca miseria” e qualche recriminazione spagnola. Hanno giocato meglio loro, e se ne rammaricano, ma siamo passati noi. All’italiana, per una volta, e la riscoperta del catenaccio, che poi in realtà non si è visto perché gli azzurri hanno provato a tenere intensità e baricentro entrambi alti, è un valore aggiunto per una nazionale che sa vincere in tanti modi. Da bella e da brutta, celebrata in Argentina e negli Stati Uniti d’America. Rientrata nello Stivale: tra applausi e un po’ di riposo, gli azzurri hanno lavorato nella piscina del centro sportivo della Fiorentina. Poi, occhi puntati sull’altra semifinale: è passata l’Inghilterra, padrona di casa anche domenica sera. Appuntamento alle 21 a Wembley, perché il sogno diventi tale a tutti gli effetti. La generazione dei Bonucci e dei Chiellini, del resto, ha già vissuto, chi in campo e chi in TV, due finali perse agli Europei. La terza sarebbe il caso di vincerla.