Italia, Verratti pronto per giocare contro la Svizzera. Jorginho: "Barella mi ricorda Kante"

vedi letture

Italia a metà strada fra la vittoria contro la Turchia di venerdì scorso e il secondo match del girone contro la Svizzera. Da Coverciano, Centro Tecnico Federale sede del ritiro azzurri, hanno preso la parola sia Andrea Ferretti, responsabile sanitario della Nazionale, che Jorginho, centrocampista della formazione di Mancini.

Il primo ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati, con Marco Verratti oramai pronto al rientro: “Ieri lo abbiamo inserito in una partitella, oggi inizia l'ultimo miglio, quello più importante ovvero del lavoro insieme alla squadra e delle sollecitazioni più importanti. Ci auguriamo che tutto proceda come andato finora. Questo percorso è stato condiviso col medico del Paris Saint-Germain, che secondo quanto previsto dalla procedura UEFA e FIFA, per la copertura assicurativa dei giocatori che partecipano alle competizioni internazionali e che vengono da un infortunio, deve essere giudicato guarito anche dal medico del club di appartenenza. La procedura è stata scrupolosamente seguita, abbiamo concordato la conclusione dell'iter riabilitativo. Il CEO Blanc e il Direttore Leonardo ci hanno ringraziati per la collaborazione". Spazio poi al punto su Alessandro Florenzi e Domenico Berardi usciti malconci dalla gara dell’Olimpico: “Alessandro sta recuperando da questo lieve, modesto, infortunio muscolare. Da domani contiamo di farlo riallenare, vedremo e non ci poniamo un obiettivo preciso. Domenico, invece, ha una tacchettata forte presa quando usciva dal campo ma è un trauma contusivo".

Jorginho, invece, ha parlato del momento della squadra, elogiando anche il compagno di reparto Nicolò Barella: “Simile a Kante? Si assomigliano come caratteristiche. Hanno potenza fisica, corrono per tutti, per 120', coprono tanto il campo. Devo dire che mi danno una grossa mano a centrocampo sul recuperare palloni. Credo che Nico assomigli molto a Kanté".