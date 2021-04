Juve, Agnelli in discussione? Nasi in pole, con Del Piero vice e l'ipotesi Marotta-bis

Cosa succederà al vertice della Juventus? La vicenda legata alla Superlega mette in discussione il ruolo di Andrea Agnelli, frontman del progetto con Florentino Perez. E sotto accusa anche in Italia, dove iniziano ad arrivare spifferi sul suo futuro da presidente bianconero. In caso di clamoroso avvicendamento, tutti gli indizi fanno pensare che sarebbe in famiglia, con il cugino Alessandro Nasi a subentrare. Impegnato nell’alta finanza, quest’ultimo non sarebbe però in prima linea nella gestione sportiva, ragion per cui il Corsera ipotizza un possibile ritorno di Beppe Marotta dall’Inter, con Alessandro Del Piero vicepresidente e David Trezeguet come direttore sportivo. Una rivoluzione totale, dalla quale si tira fuori Evelina Christillin. Fresca di rielezione nel consiglio FIFA in quota UEFA, la dirigente chiude in maniera netta: "Macchè, si tratta di boatos, smentisco al 100 per cento”.