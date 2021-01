Juve, ecco Rovella: rimarrà a Genova fino a giugno, ma il futuro è ufficialmente bianconero

vedi letture

“Il massimo”. Così Nicolò Rovella definisce la firma di oggi. A soli 19 anni, il centrocampista classe 2001 cresciuto nel Genoa è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, in un’operazione da lungo programmata, che ha portato alla corte rossoblù altri due talenti come Portanova e Petrelli. La Vecchia Signora ha depositato in lega il contratto dell’astro nascente del Grifone, di cui difenderà i colori fino al termine della stagione: Rovella rimane infatti in prestito al Genoa almeno fino a giugno. Perché quella è casa sua. Poi lo aspetta un’altra, a Torino, in bianconero.