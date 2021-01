ufficiale Rovella è della Juventus. Resterà in prestito al Genoa fino al termine della stagione

Nicolò Rovella è un giocatore della Juventus: ora è ufficiale. Depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, per resterà però in prestito ai rossoblù fino al termine della stagione. Un'ufficialità - quella del Genoa - che arriva dopo gli annunci di altri due arrivi, sempre da Torino, quelli di Portanova e Petrelli.