Kalinic e Palacio, al Bentegodi si esaltano i bomber. Mihajlovic, niente regali al Milan

Un pareggio con gol - due a testa -, ritmo ondivago e uno spettacolo tutto sommato gradevole. Il pari del Bentegodi tra Verona e Bologna risente della totale assenza di obiettivi concreti delle due squadre, che non hanno comunque mancato di regalare sparuti momenti di bel calcio, pur non trascendentali.

È stata la serata del ritorno al gol di Kalinic, a digiuno da cinque mesi e una settimana. Più di un girone dopo, il croato è andato a segno con una bella volée. Una sfida tra due vecchie volpi del campionato, perché dall'altra parte Palacio ha timbrato col solito opportunismo il due a due finale.

"Una partita di fine stagione", l'ha definita candidamente nel dopo-gara Mihajlovic, che ha risposto a suo modo a chi gli ha fatto notare che il Milan, nell'ultimo turno, potrebbe sperare in un "regalo" da parte sua contro la Juventus: "Nella vita non mi ha mai regalato niente nessuno: io non faccio regali, i regali li faccio a me, alla mia squadra".

Sulla panchina del Verona s'è invece seduto Matteo Paro, che ha fatto le veci dello squalificato Juric: "Essere decimi equivale quasi a uno Scudetto per noi", ha dichiarato in conferenza il vice dello spalatino, che ha voluto rimarcare la bontà del lavoro condotto nella stagione che volge al termine, a dispetto di un finale piuttosto deludente.