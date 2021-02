L'addio al Barça, l'interesse della Juventus, l'esame d'italiano: Luis Suarez rompe il silenzio

La rottura con Koeman, l'addio al Barcellona, l'interesse della Juventus, il tanto discusso esame d'italiano per prendere la cittadinanza... Luis Suarez ha rotto il silenzio e, intervistato dal programma "El Transistor" sull'emittente spagnola Onda Cero, ha raccontato tutta la sua verità sull'estate a dir poco travagliata vissuta insieme alla famiglia pochi mesi fa.

"Avevo tante proposte, non solo la Juventus. Non era l'unico club interessato. Il passaporto? Volevo prenderlo da un anno... Comunque, non volevo fare nulla se prima non avessi lasciato il Barcellona. È stata dura, soprattutto quando ho dovuto comunicarlo ai miei figli, che avevano già capito tutto. Volevo che mi vedessero lasciare il club in grande stile. Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non avrebbe fatto affidamento su di me. Ho accettato la decisione ma gli ho detto che avevo un contratto e che questi erano problemi della società. Non ho parlato con Bartomeu. Sarei potuto restare, ma a quel punto era diventata una questione di orgoglio e avevo bisogno di cambiare. Se ci fossero stati brutti momenti, avrei ricevuto critiche", ha spiegato il Pistolero uruguaiano.

Alla fine Luis Suarez è passato a una diretta concorrente per la vittoria de LaLiga del Barça, l'Atletico Madrid di mister Simeone, club del quale sta facendo le fortune con ben 13 gol (è il capocannoniere attuale del torneo) e tanti meriti nel primo posto in classifica, a +10 proprio sui blaugrana.