L'altra faccia della festa Inter, Zanetti ammette: "Attraversiamo grandi problemi finanziari"

Quella appena conclusa è stata la giornata della festa in casa Inter, con la squadra che si è ritrovata dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto. Il futuro, però, resta tutto da decifrare anche se le sensazioni sono positive. Ma da gestire con attenzione: quella al bilancio, che richiama Piero Ausilio. “Dovremo mantenere la qualità - spiega il ds nerazzurro - con attenzione all’aspetto finanziario”. Pochi dubbi, a oggi, sulla conferma di Antonio Conte (“penso abbia solo voglia di confermarsi”), qualche ombra in più lo getta Javier Zanetti, intervistato in patria: “È vero che a metà stagione il club poteva essere venduto. Ha attraversato e sta attraversando grandi problemi finanziari”, ammette il vicepresidente interista. Zhang è in Italia: sono i giorni clou, dopo la festa, per capire cosa fare da grandi.