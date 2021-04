L’Atalanta vince 3-2 e si affida a un Muriel stratosferico. Ma i blackout devono sparire

Una gara dominata, ma nel finale c’è stata un po’ troppa sofferenza. L'Atalanta vince un match difficile contro l'Udinese giocando bene durante l'arco dei 90' ma soffrendo sulle ripartenze dei friulani. La fatica non è mancata - le scorie degli impegni con le nazionali si sono notate nei minuti finali -, ma alla fine i tre punti portati a casa hanno evidenziato la superiorità dimostrata durante tutta la gara del Gewiss Stadium.