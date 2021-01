L'esordio in italiano, poi il racconto della Roma che sarà. Con Fonseca e Pellegrini: parla Tiago Pinto

vedi letture

Non parla italiano. Anzi sì, perché nell’introduzione alla sua prima conferenza stampa da general manager della Roma, Tiago Pinto ha sfoderato una padronanza della nostra lingua invidiabile, e decisamente insospettabile per un portoghese, almeno a considerarne alcuni illustri precedenti. Il dirigente lusitano, finalmente sbarcato a Trigoria non senza qualche tribolazione, ha incontrato oggi per la prima volta i cronisti. Raccontando il suo progetto, al quale forse dobbiamo ancora abituarci: un general manager appunto. L’ex Benfica, ha spiegato il diretto interessato, supervisionerà la parte sportiva, relazionandosi con i Friedkin, ma senza portare stravolgimenti nella Roma di oggi: “Tanto per essere chiari, non arriverà nessuno, nessuno verrà messo sotto contratto”. Gli obiettivi, comunque, sono chiari: rinforzare l’area scouting, anzitutto, perché è importantissimo averla “forte e solida”. Ma anche blindare alcuni gioielli dei giallorossi: del rinnovo di Fonseca, il suo connazionale non ha parlato, ma pare una formalità. Anche perché Pinto è stato cristallino: “Non nascondo che mi identifico nelle sue idee di calcio, un calcio offensivo e dinamico. Le sue idee sono quelle che vogliamo per il nostro club". Tra le priorità, inevitabilmente, un altro rinnovo, quello di Lorenzo Pellegrini: “Lui incarna il nostro progetto: è profondamente legato alla Roma e presto faremo di tutto per prolungare il suo contratto”. Parole chiare, dopo tanta attesa Pinto può finalmente plasmare la Roma che immagina.

Qui tutte le parole di Tiago Pinto.