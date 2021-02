L'Hellas riacciuffa la Juventus. Barak il migliore, Juric nuovo dentista della A

L'Hellas Verona riacciuffa la Juventus in una partita che non ha avuto un padrone chiaro, con il risultato sempre in bilico e Szczesny che ha dovuto chiudere la porta a doppia mandata su Lazovic. Così Juric si conferma il nuovo dentista della Serie A, mentre Barak è comunque il migliore in campo.

Il tecnico croato però non è poi così felice della prestazione, pur avendo dominato la ripresa. Un po' più accondiscendente il man of the match, che comunque fissa nella ripresa il miglior modo per ripartire.