L'Inter post-Scudetto gioca meglio di quella pre: con la Roma calcio a tratti spumeggiante

L'Inter post-Scudetto vince e convince, forse ancora di più - meramente a livello estetico - rispetto all'Inter pre-Scudetto. Perché i nerazzurri di mister Conte, ancora affamati di vittorie nonostante il titolo già raggiunto e celebrato (sono 27 quelle in questo campionato e 15 quelle casalinghe), adesso esprimono un calcio molto più sereno, divertente e libero dalle pressioni. Dopo la manita alla Sampdoria, lo si è visto bene anche nella sfida con la Roma di "San Siro", match valido per il 36° turno di Serie A che la Beneamata ha fatto meritatamente suo per 3-1 grazie alle reti di Brozovic, Vecino e del "solito" Lukaku (leggi qui le pagelle dell'Inter di TMW!), ma soprattutto grazie a una prestazione corale fatta di azioni verticali, passaggi rapidi nello stretto e quella solidità difensiva che ha caratterizzato l'intero campionato (non a caso, Skriniar guida la miglior difesa di questa Serie A).

Due, però, anche le note negative (diciamo, sfortunate) della serata: la reazione polemica di Lautaro Martinez, sostituito nel finale dopo essere entrato a gara in corso già nel primo tempo, e l'infortunio di Alexis Sanchez, toccato duro alla caviglia al 35'. Che non rovineranno però la festa nerazzurra per questi 88 punti in classifica, a pochi giorni dal derby d'Italia con la Juve.