Inter-Roma 2-1, primo cambio forzato per Conte: Sanchez esce dopo un colpo alla caviglia

Brutte notizie per Conte e per l'Inter più in generale al 35': ha appena chiesto il cambio Alexis Sánchez, che sembra aver rimediato un colpo alla caviglia. Prima sostituzione forzata dunque per il tecnico nerazzurro contro la Roma, entra in campo Lautaro Martinez.