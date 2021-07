L'Italia fa festa, è in semifinale dell'Europeo! Tutte le parole degli Azzurri

L'Italia fa festa, batte il Belgio e vola in semifinale dell'Europeo, dove affronterà la Spagna. Nel post gara la gioia è divampata in ogni angolo di Italia, con gli Azzurri che non hanno contenuto la loro felicità ai microfoni delle tv nel post partita.

