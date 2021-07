Donnarumma: "Lukaku? Non avevo paura. Estate più strana della mia vita? Un po' sì..."

"Do il massimo per questa squadra che se lo merita. Stasera è stato veramente emozionante". Così a Sky Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria dell'Italia sul Belgio: "Da domani recuperiamo le energie per la Spagna. Estate più strana della mia vita? Un pochino sì... Ma ho la testa solo all'Italia e all'Europeo finora. La parata su De Bruyne? La più bella fino a questo momento. Lukaku? Gli volevo dire che non era rigore, ma non mi ha risposto... Comunque non avevo nessuna paura, solo massimo rispetto come per tutti gli avversari".