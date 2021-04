La classifica del Torino resta preoccupante: ko meritato col Napoli. Nkoulou, flop decisivo

Una sconfitta meritata e netta, quella del Torino per 2-0 contro il Napoli . Decidono le reti di Bakayoko e Osimhen, tutte in apertura di partita, frutto di un capolavoro del centrocampista e, la seconda, di un errore di Nkoulou. Una topica decisiva quella del centrale che nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com è il peggiore in campo.