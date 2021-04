La Fiorentina non parla ma sorride. Il successo sul Verona risistema la classifica

vedi letture

Un successo pesante. Sofferto. Cercato e voluto. E decisamente importante per la classifica della Fiorentina. Il 2-1 sul campo del Verona è ossigeno puro per la squadra di Beppe Iachini, col solito Vlahovic in evidenza ma più in generale una prova di cuore (e paura) da parte di tutta la squadra. I commenti del post partita sono rimasti nelle menti dei protagonisti, visto che la società ha scelto di prolungare il silenzio stampa promosso dopo il ko col Sassuolo. Ma la gioia nei giocatori e nello staff viola è immaginabile.

Con questo successo la Fiorentina fa un importante balzo in avanti verso la salvezza, portandosi nuovamente a +8 sul Cagliari terzultimo a 6 giornate dal termine.