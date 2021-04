La giornata di casa Milan: tra l'ennesima smentita di LVMH e il nuovo caso Ibrahimovic

Nessuna nuova sul fronte più caro ai tifosi del Milan, quello del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, per il quale si dovrà aspettare la qualificazione in Champions League. Ma è stata comunque una giornata carica di notizie, per i colori rossoneri. Anzitutto, quelle relative al futuro societario. Nonostante le continue voci su interessamento di LVMH, la holding guidata da Arnault e che tra le altre controlla Luis Vuitton, oggi la società ha fatto quello che ha sempre fatto in questi tempi. Cioè smentire le indiscrezioni: “Non abbiamo nessun interesse nell’acquisizione del Milan", ha spiegato il dg Belloni. L’altro tema riguarda invece l’ennesima polemica su Zlatan Ibrahimovic. Dopo la cena proibita in zona rossa e la squalifica di una giornata per la “critica irrispettosa” a Maresca, l’ultima arriva direttamente dalla Svezia: secondo AftonBladet, Ibra avrebbe infatti violato il codice etico FIFA sulle scommesse, perché Zlatan sarebbe proprietario di quote di una società di betting. Se le accuse fossero confermate, Ibra rischierebbe da 100 mila euro di multa alla sospensione per tre anni.