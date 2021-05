Minnesota, la giacca e poi l'ufficialità: #AllegriIN. È di nuovo il tecnico della Juventus

Adesso è ufficiale. A distanza di due anni dall’addio, Massimiliano Allegri torna a essere l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha diramato pochi minuti fa il comunicato con cui annuncia l’arrivo del tecnico livornese: "Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa".

GLI INDIZI DELLA JUVENTUS Qualche ora prima, lo spoiler. . La Juventus ha praticamente ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Mancava ancora il comunicato, ma il club bianconero ha twittato il profilo dello Stato del Minnesota. Diventato celebre, in casa Juve, perché anni fa proprio Allegri raccontò di aver puntato su un cavallo di nome Minnesota. Più che un indizio. Altro indizio social dalla Juventus. Questa volta, la società bianconera twitta l’immagine di una giacca sul manto erboso. Con pochi dubbi, quella che lo stesso tecnico livornese lanciò a terra dopo un celebre 3-2 sul Carpi.